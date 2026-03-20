Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне направили в партию «Единая Россия» 10 тысяч предложений о демографии и экономике за полторы недели

Жители всей страны участвуют в сборе инициатив, с которыми «Единая Россия» отправится на выборы в Госдуму. Столица России уверенно держит первенство в сборе предложений, активнее всех свои идеи предлагают жители Москвы.

Жители всей страны участвуют в сборе инициатив, с которыми «Единая Россия» отправится на выборы в Госдуму. Столица России уверенно держит первенство в сборе предложений, активнее всех свои идеи предлагают жители Москвы.

«Больше всего предложений пока поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Что особенно важно: половина инициатив — от жителей от 25 до 45 лет», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Столица традиционно демонстрирует высокую гражданскую активность. Москвичи предлагают идеи по самым разным направлениям — от социально-экономических вопросов до стратегических технологических проектов. Все поступившие предложения распределены по ключевым вызовам, которые обозначил Председатель партии Дмитрий Медведев на первом заседании экспертного совета.

1,4 тысячи предложений связаны с улучшением демографической ситуации и поддержкой семей с детьми. Для Москвы, где активно развиваются программы семейного образования, детского отдыха и социальной поддержки, это особенно актуальное направление.

Столько же предложений касаются повышения производительности труда и преодоления культурно-ценностного вызова. Московские предприятия, внедряющие бережливые технологии, и культурные инициативы столицы могут стать примером для всей страны. Еще 1,3 тысячи предложений направлены на формирование технологического лидерства России. Москва как центр инноваций и цифровых технологий задает тренды в этой сфере.

Количество предложений из регионов растет ежедневно, за полторы недели их более 10 тысяч. Население продолжает активно оставлять предложения на сайте естьрезультат.рф.

«Это подтверждает общественный запрос на участие в работе над главным программным документом “Единой России”. Люди всех возрастов хотят участвовать в построении будущего нашей страны», — заявил Владимир Якушев.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше