Вижу цель — справлюсь с препятствиями: пять барьеров на пути к счастью

Умение видеть хорошее в настоящем моменте. Уделяйте больше внимания доброму, любимому, чудесному и смешному, что окружает вас. При этом не стоит забывать о своих обязанностях — во всем должен быть баланс. Достижение мечты и целей. Именно благодаря этому наша жизнь наполняется действием, смыслом и счастьем. При этом зачастую удовольствие приносит не конечный результат, а процесс его достижения. Занятие любимым делом. «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». Не забывайте также искать хобби и увлечения, которые будут дарить вам радость и свободу творчества. Развитие осознанности. Иногда мы начинаем ценить счастье лишь тогда, когда сталкиваемся с несчастьем. Учитесь ценить то, что у вас уже есть, и находить прекрасное в настоящем, а не ждать его в будущем. Способность делиться и отдавать. Это один из самых мощных источников оптимизма в мире. Делитесь своими знаниями и опытом с коллегами, помогайте тем, кто в этом нуждается, улыбайтесь миру — и мир улыбнется вам в ответ.