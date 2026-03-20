Вижу цель — справлюсь с препятствиями: пять барьеров на пути к счастью

Право на счастье есть у каждого, но реализовать его мешают устоявшиеся взгляды на жизнь, давление стереотипов и то, что мы редко прислушиваемся к себе. В Международный день счастья? Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала, как преодолеть внутренние барьеры на пути к счастью.
Базовые принципы счастья давно известны и универсальны. Психолог назвала основные из них.
Умение видеть хорошее в настоящем моменте. Уделяйте больше внимания доброму, любимому, чудесному и смешному, что окружает вас. При этом не стоит забывать о своих обязанностях — во всем должен быть баланс. Достижение мечты и целей. Именно благодаря этому наша жизнь наполняется действием, смыслом и счастьем. При этом зачастую удовольствие приносит не конечный результат, а процесс его достижения. Занятие любимым делом. «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». Не забывайте также искать хобби и увлечения, которые будут дарить вам радость и свободу творчества. Развитие осознанности. Иногда мы начинаем ценить счастье лишь тогда, когда сталкиваемся с несчастьем. Учитесь ценить то, что у вас уже есть, и находить прекрасное в настоящем, а не ждать его в будущем. Способность делиться и отдавать. Это один из самых мощных источников оптимизма в мире. Делитесь своими знаниями и опытом с коллегами, помогайте тем, кто в этом нуждается, улыбайтесь миру — и мир улыбнется вам в ответ.
Пять препятствий на пути к счастью и как их обойти.
Пути достижения истинного счастья понятны и вполне доступны для большинства. Однако есть и препятствия, мешающие это сделать — вот наиболее популярные.
Ловушка «чужого сценария».
Мы часто путаем свои истинные желания с навязанными стереотипами о престиже и успехе. Проживая не свою жизнь, неизбежно чувствуем опустошение.
Совет: прислушивайтесь к себе, своим потребностям и желаниям, и реализуйте то, чего хочется, а не принято хотеть.
Синдром «пальмы первенства».
Перфекционизм и завышенные ожидания превращают жизнь в бесконечную гонку, где нет права на ошибку, а значит — нет и права на расслабление.
Совет: имейте в виду, что совершенство — не цель, а процесс, и ошибки — закономерная часть роста, а не показатель неудачи.
Туннельное мышление.
Привычка фокусироваться на негативе и бесконечные жалобы крадут у нас ресурс. Энергия уходит не на изменения, а на проживание проблем.
Совет: сместите фокус. Каждый день ищите три повода для благодарности, а не поиска виноватых. Это перезагружает восприятие.
Страх перемен.
С возрастом мы становимся осторожнее, часто путая стабильность с застоем. «Синица в руках» кажется надежнее, даже если она не приносит радости.
Совет: необязательно сразу кардинально менять жизнь — начните с мелочей, улучшающих настроение. Ежедневные прогулки в обеденный перерыв, приобретение домашнего растения, регулярное посещение художественных галерей — и готовность меняться «по-крупному» не заставит себя ждать.
Пренебрежение базовыми потребностями.
В гонке за духовным комфортом, часто игнорируем физический. Хронический недосып и отсутствие режима делают нас уязвимыми для стресса.
Совет: вернитесь к базе — сон, еда, отдых, личные границы. Когда телу хорошо, у души появляется ресурс быть счастливой.
Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.