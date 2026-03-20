Закончится ретроградный Меркурий: каких событий ожидать москвичам от звезд и планет

20 марта в мире отметят День астрологии. Астролог с 17-летним опытом Мария Демидова рассказала «Вечерней Москве», какие явления будут ждать нас в ближайшее время.
Самая главная и важная новость — 20 марта закончится период ретроградного Меркурия, который начался еще 26 февраля.
— Теперь можно планировать и начинать дела, связанные с покупкой техники или автомобилей. Также начните решать вопросы, связанные с коммуникацией и обучением, — отметила астролог.
Не торопитесь.
Мария Демидова сообщила, что до 6 апреля планеты Сатурн и Плутон будут гармонично взаимодействовать. Это станет отличной возможностью для составления личного графика.
— Планирование может даваться не совсем легко, так как планеты находятся в некомфортных для себя положениях в знаках зодиака. И как следствие — вместо следования плану ради достижения цели может проявиться желание делать так, как хочется сиюминутно, — уточнила Мария Демидова.
С 20 же по 23 марта будет отличное время для путешествий.
— Будут в гармоничной связи две планеты: Марс, планета активности и действий, и Юпитер, планета, связанная с расширением картины мира, с туризмом и с образованием, — рассказала астролог.
Мария Демидова отметила, что в этот же период будет взаимодействие Солнца и Нептуна, что станет отличным временем для творческих начинаний.
Сложная ситуация.
С 2 по 4 апреля Венера будет напряженно взаимодействовать с Плутоном. Такой период может стать непростым для отношений.
— Нельзя исключить ситуации борьбы в парах. Найти общий язык будет достаточно сложно, вместо заботы многие столкнутся с ревностью и контролем, — уточнила Мария Демидова.
Она также добавила, что период не подойдет для заключения договоров и поиска компромиссов в спорных ситуациях.
Кроме того, Солнце будет находиться в дисгармонии с Юпитером с 5 по 7 апреля. Это может привести к столкновению личного мнения с точкой зрения авторитетного человека. В эти даты не нужно доказывать свои убеждения и с кем-то спорить.
Можно выдохнуть?
С 12 по 14 апреля не нужно начинать новые дела.
Все потому, что звезды случайно могут исказить видение реальной ситуации.
— А 14 и 15 апреля есть шансы получить ответы на волнующие вопросы через интуицию! Меркурий, планета, связанная с мышлением, будет в слабом для себя положении — в Рыбах. Тем не менее он создаст на небе гармоничную связь с Ураном — планетой свободы и интуиции, — уточнила астролог.
Для определения целей и составления планов подойдут 16 и 17 апреля.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Светлана Моисеенко, психолог, член Евразийской конфедерации психологической психотерапии:
— Некоторые читают гороскопы из желания узнать больше о самих себе через принадлежность к знаку зодиака. Так выражается необходимость в самоидентификации. Другим важно чувствовать контроль над происходящим. Знание о том, что может случиться, снижает уровень тревоги перед неизвестностью. Иллюзия предсказуемости позволяет чувствовать себя более безопасно. Также гороскопы формируют убеждение о предопределенности судьбы, облегчая бремя самостоятельного принятия решений.
ФАКТ.
Когда-то астрология была «наукой» только для элиты: правителей и жрецов. Индивидуальные гороскопы появились лишь в 6 веке до нашей эры.