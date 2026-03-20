Праздник Ураза-байрам в Исторической мечети Москвы

20 марта 2026 года мусульмане России отмечают Ураза-байрам — один из главных исламских праздников. В этом году в мечетях Москвы собралось, по предварительным оценкам, более 200 тысяч молящихся. Праздничный намаз состоялся в 7:00, с проповедью в Соборной мечети выступил главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин. В мечетях зачитали также поздравления мусульманам России от президента Владимира Путина. В Исторической мечети на Большой Татарской улице в этом году двойной праздник: это первый Ураза-байрам после завершения в декабре 2025 года комплексной реставрации старейшей мечети Москвы. Она была построена в 1823 году в центре тогдашней татарской «слободы» в Замоскворечье. Сейчас в Исторической мечети можно увидеть и элементы внутреннего убранства прежней Соборной мечети в Выползовом переулке, которая была перестроена в 2010-х годах.