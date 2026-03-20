Четверым красноярцам грозит до 10 лет лишения свободы за кражу кабеля на 1,5 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2024 году одно из предприятий Красноярска обратилось в полицию и сообщило о пропаже кабельных линий в Свердловском районе города. В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастны четверо работников компании.
По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года мужчины похитили более 1,5 километров кабеля, проложенного в колодцах на улице 60 лет Октября. Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленники маскировали свои действия под проведение плановых работ: использовали служебную форму и автомобиль с логотипом организации.
Схема была отработана: подъезжая к объектам, мужчины спускались в колодцы и отпиливали кабель, после чего вывозили его на пустырь. Там они обжигали изоляцию и сдавали металл в пункты приема. Общий ущерб, причиненный компании, составил около 1,5 миллионов рублей.
Теперь бывшим работникам компании грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в краевом МВД.