В Свердловской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

В Свердловской области 20 марта 2026 года стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. В этом году экзамен раньше основного этапа сдадут 124 человека, из которых 108 — студенты техникумов и колледжей. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.
— В этом году в досрочный период наибольшее количество участников будет сдавать русский язык, литературу и профильную математику. В первый же день данного периода на пункты проведения экзаменов мы ждем 78 ребят, чтобы сдать литературу, — рассказала министр образования области Светлана Тренихина.
Процесс сдачи досрочного экзамена ничем не отличается от основного — присутствуют наблюдатели, установлены видеокамеры.
За поведением каждого ученика будет следить нейросеть. В случае каких-либо нарушений, программа подает сигнал и отправляет запись на проверку наблюдателю. Модератор, в свою очередь, передает данные для дальнейшей обработки.
Досрочная сдача ЕГЭ продлится до 20 апреля. Основной период начнется с 1 июня. В этом году экзамен сдадут порядка 18 тысяч человек.