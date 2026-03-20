В Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края создали комитет по делам Арктики

19 марта правление Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК) провело очередное заседание, посвященное актуальным вопросам развития промышленности региона.
Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов, включая кадровую потребность предприятий, приоритетные направления деятельности рабочих органов объединения работодателей, а также прием новых членов в организацию.
В ходе заседания Правлению СППКК был представлены предложения по реализации инициатив бизнеса в 2026 году через работу новых комитетов, среди которых комитет по делам Арктики, созданный в этом году.
На заседании председателем комитета по Арктике избран Сергей Ткаченко, вице-президент — директор Красноярского представительства ПАО «ГМК “Норильский никель”, а сопредседателем стал член Правления СПП Красноярского края, председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.
«Сегодняшнее заседание — это не просто формальное начало работы. Это возможность для нас, представителей бизнеса, объединить усилия, выработать общую стратегию, определить приоритетные направления и, что самое главное, выстроить конструктивный диалог с государственными органами власти», — представил свое видение работы Комитета Сергей Ткаченко.
Перед комитетом по Арктике стоят масштабные задачи:
Формирование и продвижение единой позиции бизнес-сообщества по ключевым вопросам развития Арктики и Севера, в том числе в рамках национальной арктической политики. Анализ и прогнозирование экономических, социальных и экологических вызовов, с которыми сталкиваются предприятия в Арктической зоне и северных территориях края. Разработка предложений по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность, с целью снижения административных барьеров и улучшения инвестиционного климата. Содействие внедрению инновационных технологий и практик, направленных на повышение эффективности производства, снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение качества жизни населения. Поддержка развития человеческого капитала и подготовка квалифицированных кадров для работы в условиях Севера.
«Работа комитета по Арктике и северным территориям — это не только возможность для развития бизнеса, но и огромная ответственность перед будущими поколениями. Наш подход к освоению Арктики должен быть взвешенным, дальновидным и в первую очередь направленным на благо нашего края и всей России», — отметил в своем выступлении Александр Пестряков.