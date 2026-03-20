В Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края создали комитет по делам Арктики

Формирование и продвижение единой позиции бизнес-сообщества по ключевым вопросам развития Арктики и Севера, в том числе в рамках национальной арктической политики. Анализ и прогнозирование экономических, социальных и экологических вызовов, с которыми сталкиваются предприятия в Арктической зоне и северных территориях края. Разработка предложений по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность, с целью снижения административных барьеров и улучшения инвестиционного климата. Содействие внедрению инновационных технологий и практик, направленных на повышение эффективности производства, снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение качества жизни населения. Поддержка развития человеческого капитала и подготовка квалифицированных кадров для работы в условиях Севера.