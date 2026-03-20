Служба занятости помогла найти работу более чем 5 тысячам жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам января-февраля 2026 года служба занятости помогла найти работу 5,5 тысячи жителям Красноярского края.
Регион занял первое место среди субъектов Сибирского федерального округа по числу трудоустроенных граждан.
Ежедневно на краевом рынке труда представлено около 33 тысяч вакансий. Наибольший спрос на специалистов сохраняется в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйствах.
В краевом агентстве труда и занятости населения напомнили, что подобрать работу можно через портал «Работа России», а также при личном обращении в центры занятости населения региона.