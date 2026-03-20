Сезонные ограничения для грузовиков введут в Татарстане с 1 апреля

Ограничения затронут 392 участка общей протяженностью более 6,3 тыс. километров.
Проезд будет ограничен для транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Эти меры вводят на период весенней распутицы, когда дорожное покрытие становится менее устойчивым и возрастает риск его повреждения.
Дополнительные ограничения будут действовать летом. С 20 мая по 31 августа на дорогах с асфальтобетонным покрытием запретят движение тяжеловесного транспорта при температуре воздуха выше +32 градусов. Ограничения распространяются на дневное время — с 10:00 до 22:00.
На участках, где вводятся ограничения, установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».
Подобные меры вводятся ежегодно. В 2025 году ограничения действовали на 377 участках региональных дорог.