Школьники из ЛНР познакомились с культурой Хакасии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Между Хакасией и ЛНР прошел телемост «Нити дружбы», объединивший школьников двух регионов.
Онлайн-встречу организовали при участии Свердловской центральной городской библиотеки имени В. П. Астафьева. Сотрудники библиотеки подготовили для ребят интерактивную программу. Школьники приняли участие в викторине, посвященной культуре и языку Хакасии, познакомились с историей региона и его традициями.
Во время встречи участники активно задавали вопросы, делились впечатлениями и обсуждали особенности хакасского языка, сообщает Хакасия Информ.
В дальнейшем стороны надеются продолжить сотрудничество и проводить новые совместные мероприятия.