Выставка о судьбах жителей Хатыни открылась в мемориальном комплексе

Все выжившие в Хатыни связаны общей судьбой, рассказала Ядвига Желобкович, вдова Виктора Желобковича (он был одним из тех немногих, кому удалось уцелеть после карательной операции фашистов). После трагедии они росли в детском доме в Плещеницах, поддерживали связь на протяжении всей жизни, встречались и вместе приезжали в Хатынь.