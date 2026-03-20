Выставка о судьбах жителей Хатыни открылась в мемориальном комплексе

Экспозиция называется «Судьба подарила счастье жить». В центре ее внимания — судьбы людей, которые стали свидетелями той страшной трагедии, а их жизни — примером стойкости и силы духа.
Все выжившие в Хатыни связаны общей судьбой, рассказала Ядвига Желобкович, вдова Виктора Желобковича (он был одним из тех немногих, кому удалось уцелеть после карательной операции фашистов). После трагедии они росли в детском доме в Плещеницах, поддерживали связь на протяжении всей жизни, встречались и вместе приезжали в Хатынь.
По словам Ядвиги Андреевны, бывшие воспитанники детдома ежегодно собирались 9 мая, чтобы почтить память погибших.
«Сначала бывали в Хатыни, где прямо на поляне у кладбища накрывали поминальный стол, а затем ехали в Козыри, к Каминским», — вспоминает она.
Участники церемонии открытия выставки возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек» и братской могиле, где покоится прах погибших жителей.
Родственники хатынцев также посетили места, где находились дома их предков, пройдя по символическим дворам мемориала и вспоминая историю своих семей.
Чтобы любой желающий смог побывать в мемориальном комплексе, в День памяти жертв трагедии 22 марта запустят специальный автобусный маршрут № 659 из Минска в Хатынь.
Комплекс является символом памяти не только о жителях Хатыни. Здесь увековечены названия многих других деревень, которые были уничтожены в годы немецко-фашистской оккупации.
Деревня Хатынь была сожжена гитлеровцами и коллаборационистами 22 марта 1943 года. Жертвами жестокой расправы фашистов стали 149 человек, из которых 75 — дети.