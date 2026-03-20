Пентагон признал массовую неисправность американских БМП Bradley в Европе

Пентагон пытался скрыть факт массовой неисправности БМП Bradley.

Источник: Комсомольская правда

В 2023 году американские военные отчитались об исправности 117 боевых машин пехоты (БМП) Bradley в Европе, однако на самом деле ни одна из них не была пригодна к работе. Об этом со ссылкой на отчет Пентагона пишет РИА Новости.

С целью скрыть факт массовой неисправности Пентагон в срочном порядке изъял 97 БМП из стратегического резерва. Кроме того, были выделены 10,1 млн долларов на восстановление 107 машин, но взявшая обязательства по ремонту компания KBR не нашла механиков с подходящим опытом.

В связи с задержкой KBR отстранили от работ в мае 2024 года. По состоянию на июль прошлого года в рабочее состояние привели только 51 боевую машину пехоты.

В Пентагоне признали, что одной из причин неудачного инцидента стала помощь украинской армии, поскольку обслуживающий технику персонал и ремонтные ресурсы перебросили на нужды Киева.

Ранее индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что американские БМП Bradley, несмотря на динамическую защиту, часто выходят из строя после ударов беспилотников.

