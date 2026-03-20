В бывшем кинотеатре в Перми откроется центр ракеточных видов спорта

Осенью прошлого года в фойе бывшего кинотеатра запустили клуб настольного тенниса. Теперь площадку полностью перепрофилируют под спорт. Здесь разместятся пять кортов для падел-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, большое количество столов для настольного тенниса. Кроме того, в центре откроются зоны для пилатеса и функциональных тренировок. Работы на объекте уже ведутся.