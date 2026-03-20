В бывшем кинотеатре в Перми откроется центр ракеточных видов спорта

На площадке на четвёртом этаже торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема» начнёт работать центр ракеточных видов спорта, сообщил «Ъ-Прикамье» директор ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов.
Помещение площадью 6,58 тысячи квадратных метров принадлежит экс-депутату Заксобрания Александру Флегинскому. До 2016 года здесь работал его мультиплекс Very Velly, затем площадку арендовала федеральная сеть «Синема Парк». После окончания аренды в 2023 году кинотеатр опустел.
Осенью прошлого года в фойе бывшего кинотеатра запустили клуб настольного тенниса. Теперь площадку полностью перепрофилируют под спорт. Здесь разместятся пять кортов для падел-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, большое количество столов для настольного тенниса. Кроме того, в центре откроются зоны для пилатеса и функциональных тренировок. Работы на объекте уже ведутся.
Эксперты отмечают, что игровые виды спорта сейчас на пике популярности, поэтому новый центр будет востребован. К тому же организация спортобъекта требует меньше инвестиций и согласований, чем другие виды бизнеса.