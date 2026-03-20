MAX пошёл на повышение: отечественный мессенджер стал соцсетью

По информации ТАСС, 19 марта 2026 года национальный мессенджер MAX получил статус социальной сети, и в нём введена маркировка «А+». Теперь владельцы каналов в MAX, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, должны подавать о себе сведения в реестр РКН и получить маркировку А+.