MAX пошёл на повышение: отечественный мессенджер стал соцсетью

Популярным пользователям нужно будет регистрироваться в реестре Роскомнадзора.

Источник: НДН.ИНФО

По информации ТАСС, 19 марта 2026 года национальный мессенджер MAX получил статус социальной сети, и в нём введена маркировка «А+». Теперь владельцы каналов в MAX, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, должны подавать о себе сведения в реестр РКН и получить маркировку А+.

Чтобы получить маркировку, нужно:

— Подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на «Госуслугах».

— Перейти в чат-бот по ссылке: max.ru или через поиск мессенджера по названию «Метка А+».

— Нажать на кнопку «Начать».

— Выбрать канал.

— Ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям.

Отметка «А+» появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны Роскомнадзора. Такая маркировка подразумевает верификацию канала, которая повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты (добровольные денежные пожертвование от пользователей) на свою деятельность.