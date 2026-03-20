MAX пошёл на повышение: отечественный мессенджер стал соцсетью

По информации ТАСС, 19 марта 2026 года национальный мессенджер MAX получил статус социальной сети, и в нём введена маркировка «А+». Теперь владельцы каналов в MAX, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, должны подавать о себе сведения в реестр РКН и получить маркировку А+.
Чтобы получить маркировку, нужно:
— Подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на «Госуслугах».
— Перейти в чат-бот по ссылке: max.ru или через поиск мессенджера по названию «Метка А+».
— Нажать на кнопку «Начать».
— Выбрать канал.
— Ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям.
Отметка «А+» появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны Роскомнадзора. Такая маркировка подразумевает верификацию канала, которая повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты (добровольные денежные пожертвование от пользователей) на свою деятельность.