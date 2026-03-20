Спрос на экстренную контрацепцию снизился в Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдается снижение спроса на средства экстренной контрацепции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Жители региона приобрели в 2025 году 38,3 тысячи упаковок препаратов «следующего утра». Несмотря на снижение количества проданных упаковок на 6,3%, выручка в денежном выражении выросла на 3,9%, что обусловлено повышением стоимости препаратов.
По показателю потребления экстренной контрацепции Нижегородская область занимает 64-е место в России, приобретая 12,5 упаковок на каждую тысячу человек. Предполагается, что жители региона отдают предпочтение плановым методам контрацепции, а также реже прибегают к незащищенным половым связям.
По информации, полученной от RNC Pharma, за первые два месяца 2026 года в области было реализовано около 6 тысяч упаковок посткоитальных контрацептивов на общую сумму 5,4 миллиона рублей.
Средства, содержащие мифепристон, практически отсутствуют на рынке из-за введенного строгого предметно-количественного учета.
Среди наиболее популярных препаратов для экстренной контрацепции у жителей Нижегородской области выделяются Эскапел, Постинор и Постиплания.
