Бывший кинотеатр в «Колизей Синема» станет центром ракеточных видов спорта

На месте закрывшегося кинотеатра откроют новое спортивное пространство.

Источник: Комсомольская правда

В торговом центре «Колизей Синема» вместо бывшего кинотеатра будет открыт центр ракеточных видов спорта. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Владелец центра планирует открыть площадку в ближайшее время. Растущая популярность игровых видов спорта может сделать центр достаточно востребованным пространством в городе. На новом спортивном объекте оборудуют пять кортов для падел тенниса, а также залы для сквоша, бадминтона, настольного тенниса и фитнеса.

Напомним, кинотеатр «Very Velly» площадью 6,5 тысяч кв. м занимал весь четвертый этаж ТЦ «Колизей Синема» до 2016 года. Позднее федеральная компания «Синема Парк» приобрела пермскую сеть кинотеатров и арендовала данные помещения вплоть до 2023 года.