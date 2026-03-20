В Красноярске вторичное жилье подешевело на 2,2%

В феврале стоимость вторичного жилья в краевом центре снизилась на 2,2% — до 131 тыс. рублей за кв. м. Месяцем ранее рынок находился в стагнации (+0,2%). Медианная цена лота в феврале упала еще заметнее — на 3,8% (до 6,3 млн рублей), что объясняется сокращением средней площади продаваемых квартир до 50,5 «квадратов». Снижение цен на вторичном рынке — общероссийский тренд: в городах-миллионниках «квадрат» подешевел на 1,6% (до 157 тыс.). Сильнее всего цены упали в Тюмени (-5%), Барнауле (-4,7%) и Воронеже (-4,3%). По мнению экспертов, снижение медианных цен не означает обвала рынка. Оно связано с тем, что в условиях низкого спроса продаются в первую очередь самые ликвидные объекты, а остальные собственники либо снижают цены, либо снимают квартиры с продажи. Показатели отражают структуру предложения, а не резкое падение цен. Добавим, анализ стоимости вторичного жилья проведен нейросетью на основе данных тематического поиска Яндекса по квартирам, который ежедневно обрабатывает сотни миллионов запросов.