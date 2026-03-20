Трех стюардесс госпитализировали после попадания рейса в сильную турбулентность

В Сиднее три стюардессы попали в больницу после сильной турбулентности во время посадки самолета. Об этом сообщает портал Daily Mail.
Инцидент произошел утром, когда международный рейс Delta Air Lines из Лос-Анджелеса заходил на посадку. В этот момент самолет резко попал в зону сильной турбулентности. Тогда, по предварительным данным, бортпроводниц подбросило в воздух, а пассажиров резко дернуло в креслах. Некоторые из них получили травмы.
На место заранее прибыли экстренные службы. После посадки медики осмотрели пострадавших прямо на взлетной полосе. В итоге, помощь понадобилась четырем людям. Три стюардессы были госпитализированы с травмами головы и плеч.
