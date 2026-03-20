Сезон проката электросамокатов откроется в Нижнем Новгороде 1 апреля

Открытие сезона проката электросамокатов в Нижнем Новгороде запланировано на 1 апреля. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на мэрию.
В 2025 году городская администрация заключила соглашения с операторами кикшеринга. Согласно контрактам, сезон проката начнется 1 апреля и завершится 15 октября. При этом возможно изменение сроков на основании ходатайства операторов. Пока подобных просьб от компаний не поступало.
В этом году в Нижнем Новгороде планируется расширить список улиц с ограничениями для самокатов.
Ранее самокатчика обязали выплатить 1,3 млн рублей за смертельный наезд на 86-летнюю нижегородку.