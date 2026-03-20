Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон проката электросамокатов откроется в Нижнем Новгороде 1 апреля

Заключены соглашения с операторами кикшеринга.

Источник: Живем в Нижнем

Открытие сезона проката электросамокатов в Нижнем Новгороде запланировано на 1 апреля. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на мэрию.

В 2025 году городская администрация заключила соглашения с операторами кикшеринга. Согласно контрактам, сезон проката начнется 1 апреля и завершится 15 октября. При этом возможно изменение сроков на основании ходатайства операторов. Пока подобных просьб от компаний не поступало.

В этом году в Нижнем Новгороде планируется расширить список улиц с ограничениями для самокатов.

Ранее самокатчика обязали выплатить 1,3 млн рублей за смертельный наезд на 86-летнюю нижегородку.