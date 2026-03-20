Нижегородцы стали реже практиковать спонтанный секс

Они реже прибегают к экстренной контрацепции.

Источник: Время

Спрос на экстренную контрацепцию падает в Нижегородской области, сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов в канале «Бокал прессека».

По его информации, в прошлом году нижегородцы купили 38,3 тысячи упаковок соответствующих препаратов. Объемы продажи в упаковках упали на 6,3%.

Нижегородский регион занял 64-е место в РФ по потреблению экстренной контрацепции: 12,5 упаковок на тысячу человек.

«Вероятно, нижегородцы всё реже практикуют спонтанный секс и переходят на плановую контрацепцию», — считает Никонов.

За два месяца 2026 года в Нижегородской области продано около 6 тысяч упаковок посткоитальных контрацептивов, приводит эксперт данные RNC Pharma.

При этом препараты с мифепристоном практически исчезли из-за строгого учёта. Для экстренной контрацепции нижегородцы предпочитают Постипланию, Постинор и Эскапел.

Ранее нижегородцам рекомендовали быть аккуратнее с препаратом для контрацепции.