Что нельзя делать при мигрени, рассказали волгоградцам

В аптеках резко вырос спрос на лекарства от мигрени, до которой волгоградцев и других россиян довела магнитная буря — мощнейшая за последние два месяца.
Многие при этом предпочитают лечиться по советам блогеров. Каким из них точно не стоит следовать, рассказывает Mash.
Рекомендации в Сети самые разные, в том числе, выпить корень мандрагоры и смешать обезболивающие с энергетиками. Но если первый чаще всего пропускают мимо ушей, то к последнему некоторые пользователи прислушиваются и становятся на путь к эрозии ЖКТ и язве, говорят медики.
Другой метод — опустить ноги в горячую воду, а холодное полотенце приложить к шее может спровоцировать ишемический инсульт.
Что однозначно нельзя делать при мигрени — терпеть боль, убеждена невролог Ольга Родионова.
В числе бесполезных процедур для страдающих от этого недуга медик называет использование сосудистых и ноотропных препаратов, витаминов группы В при отсутствии их дефицита, а также жесткая диета. Не рекомендует она УЗИ, ЭКГ и МРТ — эти исследования не покажут причину заболевания.
Полностью мигрень не излечивается, но с помощью опытного врача можно добиться снижения частоты приступов и их тяжести.
Ранее врач Александр Мясников рассказал, что общего у статинов и антибиотиков и как они влияют на печень.