Агробизнес Красноярского края предлагает молодым специалистам более 200 вакансий

Минсельхоз Красноярского края рассказал о вакансиях в агробизнесе региона.
Наиболее востребованы в сельскохозяйственной отрасли края ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы, инженеры. Ждут молодые кадры и в пищевой перерабатывающей промышленности — здесь нужны технологи, логисты, маркетологи. Определиться с будущим местом работы выпускникам помогает практика на предприятиях и встречи с работодателями.
Одной из таких площадок стал кадровый форум «День карьеры в АПК», который прошел в Красноярском аграрном университете. Здесь встретились студенты и потенциальные работодатели, среди которых свинокомплекс «Красноярский», рыбоводческое предприятие «Малтат», Бархатовская птицефабрика, холдинг «Командор», «ЯрХлеб», «Логика молока», «Россельхозбанк», Служба по ветеринарному надзору края и другие.
«Сельскохозяйственная отрасль активно развивается. Предприятия края производят не только сырье, не стоит на месте и пищевая перерабатывающая промышленность — мы видим на полках магазинов наши, местные продукты. Агробизнесу нужны активные, квалифицированные специалисты. Это та сфера, где знания и умения выпускников точно будут востребованы», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Оксана Дивногорцева.
Опытом работы поделились выпускники университета, которые сегодня успешно строят карьеру на краевых предприятиях отрасли.
«Я здесь, чтобы сказать молодежи: не бойтесь работы в сельском хозяйстве. Сейчас это развитая индустрия. У нас отличная атмосфера, мы находим общий язык с руководством и предлагаем современные решения, опираясь на свои знания», — рассказала техник-рыбовод ООО «Малтат» Дарья Малова.
В крае реализуется региональный проект «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Агропредприятиям компенсируют затраты по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, оплату практики и проживания студентов.
Также действует ряд краевых мер поддержки начинающих работников отрасли. Каждому выпускнику аграрного вуза или техникума, устроившемуся на предприятие в сельской местности, полагается миллион рублей «подъемных». Аграриям, на работу к которым устраивается молодой специалист, государство возмещает 70% расходов на выплату повышенной зарплаты. Поддержка предоставляется в течение пяти лет, поэтому молодежь может рассчитывать на зарплату не ниже, чем у опытных работников.
Весомым стимулом для молодых семей и специалистов, выбирающих между городом и деревней, является помощь для улучшения жилищных условий. Край возмещает молодежи 50% затрат на строительство или покупку жилья. Предоставляется поддержка на строительство (приобретение) жилья работникам госучреждений ветеринарии региона, городов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
«Мы очень ждем нынешних выпускников. Предприятие развивается, за последние два года провели реконструкцию, сдали пять новых корпусов. У нас стоит высокотехнологичное оборудование, которое требует квалифицированных специалистов для обслуживания. Это механики, электромонтёры, технологи. Планируем запустить глубокую переработку нашей продукции. В сельском хозяйстве не бывает скучно, постоянно появляется что-то новое. Поэтому мы большое внимание уделяем профессиональному росту сотрудников. Приглашаем ребят к нам на практику и трудоустройство», — рассказала директор АО «Птицефабрика Бархатовская» Ульяна Кузнецова.