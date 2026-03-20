«Буду рад этому в каждом городе»: Евгений Чебатков рассказал о своем райдере

Комик Евгений Чебатков признался, что его список требований к организаторам концертов выглядит довольно просто. Он уточнил, что старается включать в райдер вещи, которые радуют его в моменте, но часто сталкивается с условным эффектом пресыщения.
— Например, апельсины — их я очень люблю. Но проблема райдера в том, что, выезжая в тур, ты думаешь: «О, я буду рад этому в каждом городе», а потом… — посмялся юморист.
По словам Чебаткова, самым ярким примером такой «ошибки планирования» стал квас. Изначально артист искренне радовался каждой бутылке любимого напитка в гримерке, ожидая его как праздник. Однако реальность гастрольного графика быстро превратила радость в отвращение.
— Когда у тебя в каждом городе квас, ты радуешься ему первые пять дней, а потом все. И поменять не можешь на что-то другое, потому что организатор уже заморочился, купил, — передает слова Чебаткова 74.ru.
Комик в одном интервью рассказал, что ему не нравится, когда люди, говоря по-русски, используют большое количество ненужных англицизмов. Он пояснил, что чаще всего так ведут себя те, кто переехал в Соединенные Штаты.