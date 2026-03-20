Медиагруппа RTVI оптимизирует структуры управления и внедряет искусственный интеллект

Медиагруппа RTVI приступила к оптимизации структуры управления, объединяя цифровые и новостные службы в единое подразделение. Решение направлено на устранение дублирующих функций, синергию редакционных процессов и повышение эффективности на фоне волатильности рекламного рынка. Трансформация также связана с внедрением искусственного интеллекта и необходимостью новых подходов к монетизации.