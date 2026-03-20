Леброн Джеймс повторил исторический рекорд по количеству матчей в чемпионатах НБА

Джеймс, для которого нынешний сезон стал 23-м в НБА, уже является рекордсменом лиги по количеству набранных очков и проведённых сезонов. На его счету четыре чемпионских титула, четыре звания MVP регулярного чемпионата и четыре награды самому ценному игроку финальной серии плей-офф.