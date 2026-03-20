Замечания не выявлены: в Ленинском районе Красноярска проверили благоустроенные объекты после зимы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска провели ревизию общественных пространств и дорожной инфраструктуры, обновленных в прошлом году.
Проверку организовал руководитель районной администрации Дмитрий Гурьев совместно со специалистами МКУ «УДИБ».
Специалисты осмотрели сквер на улице Борисевича, 4−6, благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ходе ревизии оценили состояние пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, детской и спортивной площадок, а также резинового покрытия. По итогам осмотра замечаний к подрядной организации не выявлено. Как отметили жители, сквер в целом хорошо перенес зимний период.
Также проверено состояние автомобильной дороги от улицы 4-я Шинная до улицы Борисевича, 1 г, отремонтированной в прошлом сезоне. Нарушений не зафиксировано.
«Гарантийные обязательства по договору на дороги установлены на 5 лет, на работы по благоустройству сквера — 3 года, на малые архитектурные формы — 5 лет. Если за это время будут выявлены недочеты, подрядчик будет обязан устранить их за свой счет», — отметил руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.