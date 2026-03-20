В Воронеже поймали напавшую на девушку собаку

В Воронеже кинологи нашли и поймали одну из агрессивных собак, напавших на девушку 16 марта в Железнодорожном районе. Животное поместили в приют. Второго пса еще продолжают искать.
Напомним, на девушку набросилась целая свора собак. Спас ее случайный водитель, проезжавший мимо. Он остановил автомобиль и отогнал псов. Однако те успели прокусить горожанке ногу.
Инцидентом заинтересовался СК. Следователи воронежского управления возбудили уголовное дело по статье «халатность». Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.