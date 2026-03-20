Кто такой Николай Лобачевский и какую революцию он совершил в математике

В Нижнем Новгороде стартовал совместный проект ННГУ им. Лобачевского и регионального филиала РТРС «На волне открытий». В течение всего года нижегородская телебашня покажет серию тематических световых инсталляций о выдающихся учёных, изменивших отечественную и мировую науку, в том числе в сфере радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики, химии.
Проект также поддержал Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ). На страницах изданий медиахолдинга, в том числе на сайте pravda-nn.ru, раз в месяц будут выходить материалы о биографии учёных, их достижениях и значении открытий для науки и нашей повседневной жизни.
Первым героем материала стал знаменитый математик Николай Лобачевский, в честь которого был назван Горьковский Государственный университет (позднее — ННГУ). Это случилось 20 марта 1956 года. В день 70-летия со дня присвоения вузу его имени на телебашне покажут оптическую иллюзию из линий, вдохновлённую геометрией Лобачевского.
Чем прославился Лобачевский.
Николай Иванович родился 1 декабря 1792 года в Нижнем Новгороде в семье мелкого чиновника.
После смерти отца семья переехала в Казань, где в 1802 году он поступил в государственную гимназию, а через пять лет — в Казанский госуниверситет. Во время учебы Лобачевский выделялся глубокими успехами в математике, хотя был охарактеризован как «упрямый, мечтательный молодой человек с некоторыми признаками бунтарства». Возможное отчисление удалось избежать благодаря вмешательству профессора математики, который стал его наставником и покровителем.
В 1811 году Лобачевский получил степень магистра по математике и физике с отличием и был оставлен в университете для дальнейшей деятельности. В 1814 он был назначен адъюнкт-профессором и начал читать лекции по теории чисел.
Первое время его преподавание было сосредоточено на математических дисциплинах: он читал курсы арифметики, алгебры, тригонометрии, плоской и сферической геометрии, затем начал преподавание дифференциального и интегрального исчисления по методикам Монжа и Лакруа, а через год расширил сферы знаний, включая лекции по физике и астрономии.
Новая геометрия.
Первое описание своего революционного открытия — неевклидовой геометрии — Лобачевский опубликовал в 1829 году в труде «О началах геометрии». В дальнейшем он продолжил развитие нового направления в таких работах, как «Воображаемая геометрия» (1835), «Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам» (1836), «Новые начала геометрии с полной теорией параллельных» (1835−1838), «Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien» (1840) и «Пангеометрия» (1855).
Согласно классической аксиоме евклидовой геометрии, «через точку, не лежащую на прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной». Долгое время специалисты пытались вывести эту аксиому из других предпосылок. В итоге Лобачевский взялся за это, доказав, что «через заданную точку вне прямой можно провести две и более прямых в той же плоскости, которые не пересекаются с исходной».
Он ожидал обнаружить противоречие, подтверждающее уникальность евклидовой аксиомы. Однако исследование показало, что обратное утверждение не вызывает внутренних логических конфликтов, а напротив, открывает путь к новой, глубокой геометрической теории.
Эта новая геометрия, позже получившая имя Лобачевского, нашла широкое применение не только в теоретической математике, но и в физике. Главным достижением стало доказательство возможности существования альтернативных систем геометрических законов, что оказало значительное влияние на развитие самой математики и научного метода в целом.
Помимо основного направления, Лобачевский внёс вклад и в другие разделы математики: он создал метод приближенного нахождения корней уравнений, схожий с работами французского математика Данделена, доказал важные теоремы о свойствах тригонометрических рядов, уточнил концепцию непрерывной функции и предложил критерий сходимости рядов.
В течение почти 20 лет Николай Иванович занимал должность ректора Казанского университета. За время его руководства вуз претерпел значительные улучшения и занял одно из ведущих мест среди учебных заведений России.
