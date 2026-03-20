Екатерина Кабак: «Шанс может появиться у каждого. Главное — что делать дальше»

В Нижнем Новгороде прошел премьерный показ сериала от телеканала ТНТ «Гуляй, Шальная!» (16+). Одну из главных ролей в нём сыграла Екатерина Кабак, актриса, продюсер, звезда сериалов «Клуб», «Мачеха», «Анна-детектив». Она и представила нижегородцам новый проект, а заодно рассказала о ярких моментах со съёмок и о том, как добиться успеха в кино.
— Екатерина, вы начали работать в 14 лет, а первая роль в кино у вас была ещё до окончания школы. Как удавалось совмещать школу и актёрскую работу? Для подростка это, наверное, непросто…
— Да. Тут есть такой момент: детский мозг очень восприимчив к поощрению. Когда ребёнок попадает в индустрию, где с кастингов и до каждого дня на съёмочной площадке постоянно требуется одобрение, это может быть довольно травматично для восприятия мира. Поэтому есть много примеров, когда дети-актёры вырастают и уходят из профессии или сталкиваются с психологическими проблемами.
У меня всё было немного иначе. Я с шести лет ходила в театральную школу, выступала на сцене. К нам в группу приходили проводить кастинги — в основном для рекламы. Нас просили показывать руки, профиль. Но меня никогда не выбирали.
К десяти-одиннадцати годам я расстроилась и попросила маму больше не водить меня на кастинги. Сказала, что мне не нравится чувство, когда тебя не выбирают. И мама согласилась.
Поэтому я часто говорю, что кино само нашло меня. Мы однажды были в круизе с родителями, и я подружилась там с девочкой, которая была на десять лет старше.
Спустя год после поездки она позвонила и сказала: «Приезжай». Я даже не знала куда. Оказалось, что она была кастинг-директором, и это были пробы.
В итоге я попала в кино практически случайно. Хотя, наверное, не совсем случайно. Я для себя вывела формулу: 99% — это то, чем ты занимаешься каждый день, и 1% — удача. Жизнь иногда подбрасывает шанс, но воспользоваться им можно, только если ты готов.
Моя первая большая роль была в сериале «Клуб», который потом продлился на девять сезонов. Я начинала там как девушка, которую не пускали в клуб, а в конце уже сама работала на фейсконтроле. За время сериала даже сменилось несколько поколений героев.
В целом для меня такой ритм жизни был нормальным. Я всегда была очень занята: у меня было много хобби, я пробовала себя в разных вещах. Делала домашнюю работу в машине по дороге со съёмок в школу. Родители иногда говорили: «Оставайся дома, поспи». Но я отвечала, что потом всё равно придётся сдавать экзамены — зачем копить долги.
— А как вы сейчас смотрите на юных актёров, которые сегодня снимаются в кино? Например, на очень популярных молодых актрис, ту же Анну Пересильд…
— Мне кажется, времена меняются. Раньше считалось, что обязательно нужно образование, работа в театре, долгий путь. Сейчас всё немного иначе.
Я сама попала в кино ребёнком и без образования. Поэтому считаю, что шанс может появиться у каждого. Главное — что ты будешь делать дальше.
Например, про Аню Пересильд я могу сказать только хорошее. У неё, как мне кажется, очень адекватное отношение к тому, что происходит. И, думаю, её мама сильно влияет на то, какие ценности у неё формируются.
Есть хорошая фраза, которую приписывают одному известному артисту: когда ты получаешь звание народного артиста, вечером всё равно нужно сходить вынести мусор. Чтобы помнить, где ты живёшь и что ты обычный человек.
Потому что детский мозг очень восприимчив, и «поймать звезду» очень легко. У меня был знакомый актёр, которого я когда-то поддерживала в начале карьеры. Он стал очень известным. И однажды на премьере сказал мне: «Напиши моему менеджеру, она найдёт тебе время для кофе». Я тогда даже растерялась. Но потом он извинился, мы до сих пор дружим. Просто иногда такие вещи происходят. — В одном из интервью вы говорили, что пожертвовали выпускным ради съёмок. Часто приходилось чем-то жертвовать ещё?
— Скорее, временем. Наши локации находились далеко от Москвы. Иногда на дорогу уходило по пять-шесть часов в день.
Фактически рабочий день начинался не тогда, когда ты выходишь из дома, а когда приезжаешь на площадку. Иногда возвращаешься домой — и уже пора снова выезжать.
Поэтому единственное, что действительно было тяжело — это постоянные долгие дороги.
— А были какие-то смешные моменты на съёмках сериала «Гуляй, Шальная!»?
— Конечно. Но такие вещи обычно смешные именно в моменте.
Например, есть сцена, где в кадр должен въехать мотоцикл. На нём сидит актёр Максим Лагашкин. И вот он десятый раз пытается остановиться точно в нужной точке — и всё время что-то идёт не так. То он проезжает дальше, то почти врезается в дерево, то мотоцикл глохнет. Ассистенты бегают, все смеются.
Таких моментов было много. Плюс многие шутки и прозвища персонажей придумывались прямо на площадке.
— Ваша героиня — девушка из провинции, а вы москвичка. Что помогло вам вжиться в этот образ?
— На самом деле внутренней разницы между людьми не так много. Различаются скорее цели, амбиции, то, к чему человек стремится. Поэтому мне было довольно легко играть эту роль.
— При таком плотном графике оставалось ли время на воспитание дочки?
— Да. Я даже шучу, что у меня «киношный ребёнок». Моя дочь с самого рождения очень спокойная и комфортная.
Она может спокойно ехать со мной три часа без мультиков, просто смотреть в окно, считать птиц. И если я спрашиваю: «Хочешь остаться дома с iPad или поехать со мной на съёмки?» — она выбирает съёмки.
Она много ездила со мной на площадку, подружилась со вторым режиссёром, общалась со всей съёмочной группой.
Я вообще считаю, что воспитание — это не разговоры и нравоучения. Ребёнок просто смотрит, как ты живёшь, и повторяет это. Как будто звук выключен — остаются только действия.
Таисия Калмыкова.