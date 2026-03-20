Полиция Волгоградской области проверила работающих на фермах мигрантов

В Иловлинском районе Волгоградской области сотрудники полиции провели масштабную проверку фермерских хозяйств. Целью мероприятия стало выявление нарушений миграционного законодательства. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, правоохранители посетили места, где активно используют труд иностранных граждан.
В результате рейда в отдел полиции доставили 18 иностранцев. По итогам проверки на 9 из них составили административные протоколы за различные нарушения. Полицейские продолжат подобные мероприятия, чтобы обеспечить соблюдение закона на территории региона.