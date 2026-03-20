В Екатеринбурге на улице Уральских рабочих перекроют дорогу на три месяца

В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» перекроют дорогу на улице Уральских рабочих. Ограничение коснется участка от дома № 31 до дома № 33. Движение транспорта будет закрыто с 1 апреля по 30 июня 2026 года.
— Это связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения к жилому дому на улице Уральских рабочих, 26, — сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Стахановской, Победы, Ильича и Калинина.
Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут. Отмечается, что по завершении работ элементы благоустройства обязуются восстановить.
Напомним, что с 16 февраля в Екатеринбурге перекрыта улица Аптекарская от переулка Коллективного до Селькоровской. Ограничения на участке продлятся до 7 апреля. Ограничения связаны с капитальным ремонтом канализации.