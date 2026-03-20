Большинство омичей хотели бы отдыхать в свой отпуск не меньше четырех недель

Большинство работающих омичей предпочитают отдыхать от своих коллег длительное время — 36% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели. Чуть меньше — 22% омичей — готовы согласится на трехнедельный отпуск. А вот короткие отпускные периоды, которые как правило навязывают работодатели, нравятся немногим. В частности, от 7 до 10 дней предпочли бы отдыхать только 6% участников опроса, а двумя неделями готовы ограничиться лишь 15% омичей. При этом, омские женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.