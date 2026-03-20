Большинство омичей хотели бы отдыхать в свой отпуск не меньше четырех недель

Омичи рассказали об идеальной продолжительности отпуска. Большинство опрошенных порталом SuperJob жителей региона, назвали идеальным отдыхом все, положенные по закону, четыре недели.
Большинство работающих омичей предпочитают отдыхать от своих коллег длительное время — 36% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели. Чуть меньше — 22% омичей — готовы согласится на трехнедельный отпуск. А вот короткие отпускные периоды, которые как правило навязывают работодатели, нравятся немногим. В частности, от 7 до 10 дней предпочли бы отдыхать только 6% участников опроса, а двумя неделями готовы ограничиться лишь 15% омичей. При этом, омские женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.