По специальности, полученной в вузе, работают меньше половины калининградцев — опрос

Доля тех, чья работа никак не связана со специальностью, превысила 30%.

Только 43% калининградцев работают по специальности, полученной в вузе. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на данные свежего опроса.

24% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 33%.

Интересно, что чем выше доход человека, тем чаще он работает по профилю.

А вот наиболее высокая приверженность полученному образованию — у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Например, врачи, юристы, главные бухгалтеры.