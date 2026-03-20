По специальности, полученной в вузе, работают меньше половины калининградцев — опрос

Только 43% калининградцев работают по специальности, полученной в вузе. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на данные свежего опроса.
24% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 33%.
Интересно, что чем выше доход человека, тем чаще он работает по профилю.
А вот наиболее высокая приверженность полученному образованию — у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Например, врачи, юристы, главные бухгалтеры.