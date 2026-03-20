Мерц решил влезть в ссору Венгрии и Украины: Берлин пригрозил Будапешту последствиями

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал вето премьера Венгрии Виктора Орбана на предоставление ЕС кредита для Киева грубой ошибкой и пригрозил последствиями. Свое мнение по данной ситуации он высказал журналистам по итогам саммита Евросоюза.
«Это оставит глубокий след. Мы едины во мнении, что просто так не примем то, что сегодня произошло в Европейском совете», — заявил немецкий глава.
По словам канцлера, позиция Будапешта «глубоко возмутила» многих европейских лидеров. Он также предупредил, что случившееся повлечет за собой серьезные последствия, которые выйдут далеко за рамки этого инцидента.
Однако, по словам Мерца, члены объединения уже решают данную проблему. Политик уточнил, что страны Европы попросили Еврокомиссию найти альтернативные способы финансирования Незалежной в обход позиции Венгрии и Словакии.
Как ранее писал KP.RU, Будапешт продолжает делать все возможное, чтобы Киев не получил ни копейки от ЕС. Все дело в том, что украинские власти продолжают игнорировать ремонт трубопровода «Дружба», по которому проходит нефть в Венгрию и Словакию. Поэтому венгерское правительство отказывается от идеи выдачи кредита Украине.