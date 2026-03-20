Clash Report: три самолета Eurofighter уничтожены в результате удара Ирана

Три истребителя Eurofighter были уничтожены в результате удара Ирана по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Как сообщает Clash Report со ссылкой на источник, самолеты принадлежали кувейтским ВВС.
На спутниковых снимках, опубликованных изданием, видны серьезные разрушения на авиабазе из-за ударов ракетами и БПЛА. На кадрах запечатлены поврежденные ангары, обрушившиеся конструкции и самолет, из которого на взлетную полосу вытекает топливо.
Также известно о повреждении двух итальянских самолетов, однако они подлежат ремонту.
Накануне силы ПВО Ирана подбили американский истребитель F-35.
Также стало известно об ударах Ирана по аэропорту Бен-Гурион и НПЗ в Израиле.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.