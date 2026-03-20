Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Clash Report: три самолета Eurofighter уничтожены в результате удара Ирана

Иран уничтожил три истребителя Eurofighter при ударе по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Источник: Аргументы и факты

Три истребителя Eurofighter были уничтожены в результате удара Ирана по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Как сообщает Clash Report со ссылкой на источник, самолеты принадлежали кувейтским ВВС.

На спутниковых снимках, опубликованных изданием, видны серьезные разрушения на авиабазе из-за ударов ракетами и БПЛА. На кадрах запечатлены поврежденные ангары, обрушившиеся конструкции и самолет, из которого на взлетную полосу вытекает топливо.

Также известно о повреждении двух итальянских самолетов, однако они подлежат ремонту.

Накануне силы ПВО Ирана подбили американский истребитель F-35.

Также стало известно об ударах Ирана по аэропорту Бен-Гурион и НПЗ в Израиле.

