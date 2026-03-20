Почему в Новосибирске не работает Telegram 20 марта

20 марта пользователи Телеграма в Новосибирске и по всей России столкнулись с серьезными проблемами в его работе. Как сообщают читатели Сиб.фм и пользователи на платформах «Сбой.рф» и Downdetector, многие из них не могут воспользоваться версией Телеграм для компьютера, а также испытывают затруднения при отправке фото, видео, документов и простых текстовых сообщений.
Согласно данным Downdetector, уровень сетевых сбоев возрос с 20% до 80%. Пользователи сообщают о задержках в отправке сообщений, трудностях с загрузкой картинок, а также о проблемах с прогрузкой содержимого каналов. Версия для компьютера Телеграма, в частности, демонстрирует значительные сбои в работе или вовсе не открывается, что вызывает недовольство среди пользователей.
Из наиболее распространенных жалоб можно выделить:
· Невозможность загрузить фотографии, видео и документы;
· Трудности с запуском приложения;
· Проблемы с отправкой и получением сообщений;
· Частые изменения статуса подключения, от «Обновление…» до «Соединение…», с длительным ожиданием загрузки;
· Сбои в работе версии Телеграм для компьютера.
Пользователи продолжают активно обсуждать возникшие проблемы, надеясь на скорое восстановление стабильности работы приложения.