Российский вратарь «Флориды» Бобровский сыграл 53-й сухой матч

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл очередной результативный матч в регулярном чемпионате НХЛ. В гостевой игре против «Эдмонтона» он отразил все 21 бросков по своим воротам, оформив четвёртый сухой матч в сезоне.

Игра завершилась победой «Флориды» со счётом 4:0. Бобровский записал на свой счёт 53-й шатаут в заокеанской карьере, сравнявшись по этому показателю со словацким голкипером Ярославом Галаком. Теперь они делят 26-е место в истории лиги.

Лидером по количеству «сухих» матчей остаётся канадец Мартин Бродо, на счету которого 125 таких игр.

Победа над «Эдмонтоном» стала для 37-летнего российского вратаря 454-й в карьере. Он догнал Кертиса Джозефа и теперь делит с ним седьмую строчку в списке лучших по этому показателю. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит Бродо — 691 победа.

