Подростки нападают на автобусы во Владивостоке с камнями и палками

Со слов шофёров, дети забрасывают камнями и палками автобусы, стоящие на конечной остановке «Поликлиника № 9» в Снеговой Пади, показывают водителям неприличные жесты. Это происходит на протяжении нескольких дней.
Автобусы маршрута № 95 являются муниципальным имуществом, администрация закупает их для городского перевозчика «ВПОПАТ-1», который обслуживает маршрут по контракту. Стоимость одного автобуса, по словам водителей, составляет 20 миллионов рублей. Недавно после многочисленных жалоб пассажиров мэрия увеличила и класс автобусов на маршруте, и их количество.
Ситуацию довели до администрации Владивостока. Служба собственной безопасности «ВПОПАТ-1» совместно с сотрудниками ПДН проводят работу по установлению школьников-нарушителей. После этого будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.
На систематическое противоправное поведение подростков в Снеговой Пади местные жители жаловались неоднократно. Школьники портят автомобили, распивают алкогольные напитки на детских площадках, устраивают гонки на мопедах, регулярно нарушают тишину и покой граждан в ночное время. По словам очевидцев, мальчишки, атакующие автобусы на остановке «Поликлиника № 9», могли быть причастны к разрушению благоустройства возле пруда, где гнездятся утки-мандаринки (сейчас местные жители пытаются добиться сохранения этого водоёма от застройки).