Жительница Красноярска перепутала педали и проехала по упавшей девочке

Жительница Красноярска перепутала педали в своем автомобиле и проехала по упавшей 13-летней девочке. Такое видео появилось накануне в местных телеграм-каналах и социальных сетях.
По версии Госавтоинспекции края, 19 марта в одном из дворов Свердловского района школьница выбежала на дорогу перед «Тойотой». Из-за гололеда она не удержалась на ногах, поскользнулась и попала прямо под колеса иномарки. Очевидцы поспешили на помощь и вызволили подростка из-под машины.
Судя по кадрам, сначала горожанка затормозила, однако затем, предположительно, перепутала педали и нажала на газ. Автомобиль продолжил движение, а затем снова остановился.
Полицейские уточняют, что 41-летняя водитель отвезла пострадавшую к родителям, которые затем обратились за помощью к медикам. После этого женщина вернулась на место ДТП и вызвала инспекторов.
Ребенок получил легкие травмы. На горожанку составили административные материалы, в том числе за отсутствие страховки и непропуск пешехода.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.