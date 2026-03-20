Нижегородские депутаты поддержали увеличение страховых выплат по ОСАГО

Лимиты компенсаций за ущерб имуществу могут вырасти до 700 тысяч рублей.

Источник: Нижегородская правда

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу о повышении страховых выплат по ОСАГО. Решение было принято на комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Увеличение лимитов компенсаций предполагает законопроект, внесённый в Государственную Думу. Авторы инициативы отмечают, что установленные лимиты максимальной суммы выплат уже давно не соответствуют размерам ущерба из-за подорожания работ по восстановлению автомобилей. Выросли затраты и на медицинские услуги.

Документом предлагается увеличить лимиты компенсаций за ущерб имуществу — с 400 до 700 тысяч рублей, за вред жизни и здоровью — с 500 до 800 тысяч рублей на каждого пострадавшего.

Предполагается также ввести ежегодную индексацию выплат с учетом инфляции.

Депутаты Законодательного собрания инициативу поддержали.