Экс-тренер сборной России Крикунов: «Кучеров сильнее Маккинона и Макдэвида»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в интервью aif.ru высказался о нападающем «Тампа-Бэй» Никите Кучерове: «Кучеров — уникально талантливый парень. При этом он зарабатывает много очков стабильно на протяжении последних сезонов, забирал “Арт Росс Трофи”».
Прославленный спортсмен отметил, что из всех играющих сейчас хоккеистов Кучеров кажется ему самым перспективным.
«По мне, он сильнее Маккинона и Макдэвида. Никита в некоторой степени недооцененный, нераскрученный, в отличие от канадцев. Я считаю, что Кучерова можно смело назвать лучшим игроком мира сейчас», — заявил Крикунов.
Никита Кучеров набрал 60 (19+41) очков в регулярном чемпионате НХЛ после 1 января 2026 года — со значительным отрывом больше всех в лиге. Россиянин отстает на четыре очка от Коннора Макдэвида (115) в погоне за «Арт Росс Трофи».