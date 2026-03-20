Стало известно, за что могут оштрафовать дачников в 2026 году

В 2026 году дачников продолжат штрафовать за нарушение правил противопожарного режима: разведение огня и сжигание мусора требуют соблюдения дистанций от зданий, деревьев и безопасного оборудования. Нарушение этих норм чревато штрафами и административной ответственностью, особенно если это приводит к пожару. В РБК рассказали, что еще может привести к штрафу.
Санкции применяются за нецелевое использование земельного участка, эксплуатацию печей с нарушениями и накопление мусора вне специально отведенных мест. Штрафы варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения, при пожаре или ущербе имуществу ответственность возрастает.
Мытье машины вне установленных мест, несоблюдение правил высоты заборов и также подпадают под штрафы. Содержание животных из «черного списка» тоже может стать причиной штрафа. Среди них: кобры, мамбы и тайпаны, морские змеи, питоны и удавы длиной более четырех метров, крокодилы, отдельные виды ящериц и черепах, китообразные, часть пауков и скорпионов, моржи, тюлени, снежные барсы, пумы, рыси, бегемоты и т.д.
— Если такое животное будет обнаружено, то его конфискуют, а на владельца наложат штраф от 1,5 тысячи до трех тысяч руб., а если нарушение повлекло ущерб имуществу — до 30 тысяч рублей, — уточнил юрист Евгений Жаров в беседе с РБК.
Кроме того, россияне в начале лета рискуют столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках.