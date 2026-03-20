Минздрав запретил продажу в Беларуси четырех видов БАДов

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси ввело запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование в республике ряда биологически активных добавок, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Соответствующие постановления были приняты замминистра — главным государственным санитарным врачом 18 марта текущего года.

Среди запрещенных БАДов — по два наименования российского и венгерского производства:

«Биотин+» («Biotin+») и «Витамин D3+K2» (Vitamin D3+K2) (ООО «ВинЛаб Нутришин», Россия).

«SNT Vitamin D3» и «СНТ Витамин Д-3» (BEDECO Kft, Венгрия).

Ранее Минздрав уже вводил запреты на отдельные виды БАДов с витамином D3 — из-за его повышенного содержания в добавках.

Ограничения на ввоз, хранение, транспортировку и использование добавок вводятся ведомством для защиты жизни и здоровья населения страны.