Минздрав запретил продажу в Беларуси четырех видов БАДов

Соответствующие постановления были приняты замминистра — главным государственным санитарным врачом 18 марта текущего года.
Среди запрещенных БАДов — по два наименования российского и венгерского производства:
«Биотин+» («Biotin+») и «Витамин D3+K2» (Vitamin D3+K2) (ООО «ВинЛаб Нутришин», Россия).
«SNT Vitamin D3» и «СНТ Витамин Д-3» (BEDECO Kft, Венгрия).
Ранее Минздрав уже вводил запреты на отдельные виды БАДов с витамином D3 — из-за его повышенного содержания в добавках.
Ограничения на ввоз, хранение, транспортировку и использование добавок вводятся ведомством для защиты жизни и здоровья населения страны.