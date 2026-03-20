Двоих участников экстремистской организации задержали в Нижегородской области

Нижегородский суд заключил под стражу двоих участников экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
Следствие полагает, что фигуранты вступили в запрещенную организацию в прошлом году и активно пропагандировали эту субкультуру и ее идеологию.
Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.
