Двоих участников экстремистской организации задержали в Нижегородской области

Они активно пропагандировали запрещенную субкультуру и ее идеологию.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский суд заключил под стражу двоих участников экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Следствие полагает, что фигуранты вступили в запрещенную организацию в прошлом году и активно пропагандировали эту субкультуру и ее идеологию.

Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.

Ранее мы писали, что нижегородец получил штраф за экстремистскую символику на автомобиле. Запрещенная надпись находилась на заднем стекле.