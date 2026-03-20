Более 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Новосибирска за сутки

Это примерно 1373 самосвала.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за минувшие сутки дорожные службы вывезли с улиц больше 20 тысяч кубометров снега. Это примерно 1373 самосвала. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На уборку выходили 562 единицы спецтехники и 288 рабочих. Они подмели больше 800 километров тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 142 километра и погрейдировали 294 километра. Еще 29 километров тротуаров очистили ото льда. Роторная техника убрала 14 тысяч кубометров снега.

За сутки рабочие привели в порядок 54 парковки, 180 пешеходных переходов, 553 остановки и 40 лестниц. На обработку дорог потратили 67 тонн противогололедных материалов.

Кроме того, бригады занимались поддерживающим ремонтом дорог. Холодным асфальтом и с помощью рециклера залатали больше 100 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт провели на улицах Станиславского, Моторной, Станционной, Фрунзе, Красина, на Красном проспекте, Бердском шоссе, Бугринском мосту и в других местах.