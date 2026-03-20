«Подразделения ДПС “Стрела”, контроль на гражданских авто, беспилотники». ГАИ объявила спецакцию в Беларуси на 20 — 23 марта

В Беларуси ГАИ проведет специальную профилактическую акцию из-за 47 ранее произошедших жестких ДТП, сообщили в МВД.
Так, с 20 по 23 марта включительно ГАИ по всей Беларуси проведет профилактическую акцию, направленную на предупреждение ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на встречную полосу.
На самых аварийно-опасных участках дорог по всей стране будут проходить рейдовые мероприятия, связанные с нарушением этих правил. ГАИ организует смешанный контроль на служебных авто в гражданском и патрульном исполнении, будет задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, беспилотники. Наряды спецподразделения ДПС «Стрела» отработают районы с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой.
В ГАИ рассказали, что с начала 2026 года в Беларуси произошло 47 ДТП из-за нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В них погибли тринадцать и получили травмы 66 человек.
Также в связи с началом весенних каникул у школьников усиливается контроль за соблюдением правил безопасной перевозки детей.
Еще ГАИ показала, как BMW выбил Mercedes с дороги в Минске.
Тем временем МВД пояснило белорусам о полном запрете электронных сигарет.