«Подразделения ДПС “Стрела”, контроль на гражданских авто, беспилотники». ГАИ объявила спецакцию в Беларуси на 20 — 23 марта

ГАИ предупредила белорусских водителей о спецакции из-за 47 произошедших ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ГАИ проведет специальную профилактическую акцию из-за 47 ранее произошедших жестких ДТП, сообщили в МВД.

Так, с 20 по 23 марта включительно ГАИ по всей Беларуси проведет профилактическую акцию, направленную на предупреждение ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на встречную полосу.

На самых аварийно-опасных участках дорог по всей стране будут проходить рейдовые мероприятия, связанные с нарушением этих правил. ГАИ организует смешанный контроль на служебных авто в гражданском и патрульном исполнении, будет задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, беспилотники. Наряды спецподразделения ДПС «Стрела» отработают районы с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой.

В ГАИ рассказали, что с начала 2026 года в Беларуси произошло 47 ДТП из-за нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В них погибли тринадцать и получили травмы 66 человек.

Также в связи с началом весенних каникул у школьников усиливается контроль за соблюдением правил безопасной перевозки детей.

Еще ГАИ показала, как BMW выбил Mercedes с дороги в Минске.

Тем временем МВД пояснило белорусам о полном запрете электронных сигарет.