Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Спортивной в Черняховске планируют обустроить парковку для туристов

Площадка появится рядом с памятником погибшим в годы Первой мировой войны.

На улице Спортивной в Черняховске планируют обустроить парковку для туристов. Власти объявили торги по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Пространство для автомобильного туризма появится рядом с памятником погибшим в годы Первой мировой войны. На площадке обустроят парковку и тротуары из серой плитки, установят туалет на одну кабинку с оборудованием для людей с инвалидностью, сделают освещение. На территории высадят 22 сирени.

Начальная цена контракта составляет 7,8 миллиона рублей. Подрядчика определят 30 марта. Работы необходимо закончить не позднее 1 августа.