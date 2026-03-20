На улице Спортивной в Черняховске планируют обустроить парковку для туристов. Власти объявили торги по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Пространство для автомобильного туризма появится рядом с памятником погибшим в годы Первой мировой войны. На площадке обустроят парковку и тротуары из серой плитки, установят туалет на одну кабинку с оборудованием для людей с инвалидностью, сделают освещение. На территории высадят 22 сирени.
Начальная цена контракта составляет 7,8 миллиона рублей. Подрядчика определят 30 марта. Работы необходимо закончить не позднее 1 августа.