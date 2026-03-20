В Айбаше после реставрации открыли мечеть XX века

Мечеть является объектом культурного наследия регионального значения и относится к традиционному типу татарского деревянного зодчества с минаретом на крыше. Здание было возведено в начале XX века на месте более ранней постройки 1864 года.
В ходе реставрации удалось сохранить около 80% подлинных конструкций, включая стены, перекрытия и элементы декора. Работы выполнены с сохранением исторического облика здания.
На территории также проведено благоустройство и создана необходимая инфраструктура, включая дом омовения.