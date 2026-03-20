В России продолжают фиксировать сбои в работе мессенджера Telegram

Российские пользователи Telegram уже десятый день подряд сталкиваются с проблемами в работе мессенджера, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Сбой.РФ».
За последние 12 часов о сбоях сообщили 4 388 человек.
Больше всего обращений поступило из Москвы — 19%, за ней следует Санкт-Петербург с 13%.
На Нижегородскую область пришлось 3% жалоб.
Пользователи отмечают проблемы с загрузкой файлов и сообщений, как в мобильном приложении, так и в WEB-версии. У кого-то мессенджер и вовсе не открывается.
Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил использование Telegram и WhatsApp* для звонков, ссылаясь на их использование в незаконных целях, таких как мошенничество и вымогательство. При этом решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram, вынесенное в 2018 году, до сих пор не отменено.
Причём Роскомнадзор продолжает утверждать, что Telegram не выполняет российское законодательство. Накануне администрация Telegram сообщила, что 17 марта мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов, которые нарушали его правила. Это стало максимальным числом блокировок с 10 марта.