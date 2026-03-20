Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России продолжают фиксировать сбои в работе мессенджера Telegram

Роскомнадзор утверждает, что Telegram не выполняет российское законодательство.

Источник: Нижегородская правда

Российские пользователи Telegram уже десятый день подряд сталкиваются с проблемами в работе мессенджера, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Сбой.РФ».

За последние 12 часов о сбоях сообщили 4 388 человек.

Больше всего обращений поступило из Москвы — 19%, за ней следует Санкт-Петербург с 13%.

На Нижегородскую область пришлось 3% жалоб.

Пользователи отмечают проблемы с загрузкой файлов и сообщений, как в мобильном приложении, так и в WEB-версии. У кого-то мессенджер и вовсе не открывается.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил использование Telegram и WhatsApp* для звонков, ссылаясь на их использование в незаконных целях, таких как мошенничество и вымогательство. При этом решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram, вынесенное в 2018 году, до сих пор не отменено.

Причём Роскомнадзор продолжает утверждать, что Telegram не выполняет российское законодательство. Накануне администрация Telegram сообщила, что 17 марта мессенджер заблокировал 114 348 групп и каналов, которые нарушали его правила. Это стало максимальным числом блокировок с 10 марта.