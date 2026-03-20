Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновление Богатяновского спуска в Ростове планируют завершить в ноябре

Губернатор рассказал о планах по ремонту Богатяновского спуска в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт Богатяновского спуска в Ростове-на-Дону планируют завершить в ноябре. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил в ходе приема граждан, который был организован по поручению президента России Владимира Путина.

— Ремонт участка автодороги по Богатяновскому Спуску в Ростове, от Большой Садовой до Береговой. Работы на этом важном участке планируем закончить к середине ноября, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Также во время приема граждан обсудили вопросы газификации хутора Треневка, говорили о ремонте подъездной дороги к слободе Красюковской и об установке аппарата МРТ в ЦРБ Сальска.

По каждому обращению глава региона дал конкретные поручения профильным министерствам, были найдены решения и определены сроки исполнения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше