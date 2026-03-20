Обновление Богатяновского спуска в Ростове планируют завершить в ноябре

Ремонт Богатяновского спуска в Ростове-на-Дону планируют завершить в ноябре. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил в ходе приема граждан, который был организован по поручению президента России Владимира Путина.
— Ремонт участка автодороги по Богатяновскому Спуску в Ростове, от Большой Садовой до Береговой. Работы на этом важном участке планируем закончить к середине ноября, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также во время приема граждан обсудили вопросы газификации хутора Треневка, говорили о ремонте подъездной дороги к слободе Красюковской и об установке аппарата МРТ в ЦРБ Сальска.
По каждому обращению глава региона дал конкретные поручения профильным министерствам, были найдены решения и определены сроки исполнения.
